Runjaić pre Milan-Udinese: Non abbiamo nulla da perdere. Davis ...'

Si aspettava il 4-3-3 del Milan? "Non conta il sistema di gioco del Milan, hanno tanti giocatori forti. Si tratta del nostro modo di giocare, dobbiamo essere concentrati fin dal primo minuto e aiutarci l'un l'altro. Importante vedere come noi accettiamo e ci affacciamo alla sfida di oggi".
Sul rientro di Davis: "Si tratta di un ritorno molto importante. E' in grande forma. Sa come segnare, sa tenere la palle e tiene occupata la difesa. Spero giochi una grande partita. Vista l'attenzione che gli riserverà la difesa del Milan, può aiutare i compagni a creare occasioni".
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