PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Runjaić prima di Milan-Udinese: “Il nostro obiettivo è fare più punti possibili. Non abbiamo nulla da perdere”

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Runjaić prima di Milan-Udinese: “Il nostro obiettivo è fare più punti possibili. Non abbiamo nulla da perdere”

Runjaić pre Milan-Udinese: Non abbiamo nulla da perdere. Davis ...'
Kosta Runjaić allenatore bianconero parla nel pre partita di Milan-Udinese a 'DAZN'. Ecco le sue parole dallo stadio San Siro di Milano
Redazione

Kosta Runjaić, allenatore bianconero, ha parlato a 'DAZN' nel pre partita della sfida tra Milan e Udinese valida per la 32^ giornata del campionato di Serie A 2025-26. Ecco le sue parole dallo stadio 'San Siro' di Milano.

Sul match di oggi: "Abbiamo fatto una bella partita col Como, ma oggi sarà differente. Dobbiamo continuare a fare punti: questo è il nostro obiettivo. Non vedo l'ora di giocare questa partita, non abbiamo niente da perdere, quindi dobbiamo goderci una gara contro un grande club e in uno stadio storico come questo".

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Si aspettava il 4-3-3 del Milan? "Non conta il sistema di gioco del Milan, hanno tanti giocatori forti. Si tratta del nostro modo di giocare, dobbiamo essere concentrati fin dal primo minuto e aiutarci l'un l'altro. Importante vedere come noi accettiamo e ci affacciamo alla sfida di oggi".

Sul rientro di Davis: "Si tratta di un ritorno molto importante. E' in grande forma. Sa come segnare, sa tenere la palle e tiene occupata la difesa. Spero giochi una grande partita. Vista l'attenzione che gli riserverà la difesa del Milan, può aiutare i compagni a creare occasioni".

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