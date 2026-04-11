Runjaić pre Milan-Udinese: Non abbiamo nulla da perdere. Davis ...'

Kosta Runjaić , allenatore bianconero, ha parlato a 'DAZN' nel pre partita della sfida tra Milan e Udinese valida per la 32^ giornata del campionato di Serie A 2025-26 . Ecco le sue parole dallo stadio 'San Siro' di Milano.

Sul match di oggi: "Abbiamo fatto una bella partita col Como, ma oggi sarà differente. Dobbiamo continuare a fare punti: questo è il nostro obiettivo. Non vedo l'ora di giocare questa partita, non abbiamo niente da perdere, quindi dobbiamo goderci una gara contro un grande club e in uno stadio storico come questo".