Verso Lazio-Milan, Zaccagni: 'Servirà una gara perfetta, ma siamo pronti'

Fofana: giocatore rivoluzionato da quando è al Milan. Parlano gli assist. Il compito contro la Lazio
Sul match contro il Milan: "Contro il Milan servirà una Lazio perfetta, sotto tutti i punti di vista. Affronteremo una delle squadre più forti del campionato, con una rosa importante composta da tanti grandi calciatori. Ma l’abbiamo preparata bene e siamo pronti”.
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Sulla sua stagione: “Mi manca tanto segnare. Sto finalmente recuperando la mia forma migliore, purtroppo lo stop di circa un mese mi ha condizionato molto. Ma la mia priorità rimane aiutare la Lazio a vincere”.
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