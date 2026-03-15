Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Zaccagni carica l’ambiente: “Contro il Milan servirà una Lazio perfetta. Daremo tutto come sempre”

LAZIO-MILAN

Zaccagni carica l’ambiente: “Contro il Milan servirà una Lazio perfetta. Daremo tutto come sempre”

Verso Lazio-Milan, Zaccagni: 'Servirà una gara perfetta, ma siamo pronti'
Dai ringraziamenti ai tifosi all'analisi su Lazio-Milan: Mattia Zaccagni, capitano biancoceleste, ha parlato in vista della sfida contro i rossoneri
Redazione PM

Mattia Zaccagni ha parlato sui canali ufficiali della Lazio in vista del match contro il Milan, valido per la 29ª giornata del campionato di Serie A 2025/2026. Il capitano biancoceleste ha ringraziato i tifosi per il loro ritorno all'Olimpico, prima di analizzare la sfida contro i rossoneri di Massimiliano Allegri. Di seguito, le sue parole

Le parole di Zaccagni in vista di Lazio-Milan

—  

Sulla Lazio: “In questi giorni abbiamo sentito forte la passione, la rabbia e l’amore dei tifosi per questi colori. Per noi indossare la maglia della Lazio è un onore e una responsabilità, sappiamo bene cosa rappresenti per loro e anche per noi che la difendiamo sul campo. Per questo voglio ringraziare chi domenica sarà allo stadio perché il loro sostegno è la nostra forza. Daremo tutto, come sempre, per la Lazio. Se sei abituato a un tifo caldo come il nostro, non è facile ritrovarsi all’improvviso con uno stadio vuoto. Come ha detto il mister, a volte è persino deprimente. Noi però cerchiamo sempre di andare oltre, nonostante le difficoltà”.

LEGGI ANCHE

Sul match contro il Milan: "Contro il Milan servirà una Lazio perfetta, sotto tutti i punti di vista. Affronteremo una delle squadre più forti del campionato, con una rosa importante composta da tanti grandi calciatori. Ma l’abbiamo preparata bene e siamo pronti”.

LEGGI ANCHE: Fofana: giocatore rivoluzionato da quando è al Milan. Parlano gli assist. Il compito contro la Lazio>>>

Sulla sua stagione: “Mi manca tanto segnare. Sto finalmente recuperando la mia forma migliore, purtroppo lo stop di circa un mese mi ha condizionato molto. Ma la mia priorità rimane aiutare la Lazio a vincere”.

Leggi anche
Lazio-Milan, numeri e dove vederla: ecco tutto ciò che c’è da sapere
Classifica marcatori Serie A 2025-2026: i goleador del campionato

© RIPRODUZIONE RISERVATA