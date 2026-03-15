Verso Lazio-Milan, Zaccagni: 'Servirà una gara perfetta, ma siamo pronti'

Le parole di Zaccagni in vista di Lazio-Milan

Sulla Lazio: “In questi giorni abbiamo sentito forte la passione, la rabbia e l’amore dei tifosi per questi colori. Per noi indossare la maglia della Lazio è un onore e una responsabilità, sappiamo bene cosa rappresenti per loro e anche per noi che la difendiamo sul campo. Per questo voglio ringraziare chi domenica sarà allo stadio perché il loro sostegno è la nostra forza. Daremo tutto, come sempre, per la Lazio. Se sei abituato a un tifo caldo come il nostro, non è facile ritrovarsi all’improvviso con uno stadio vuoto. Come ha detto il mister, a volte è persino deprimente. Noi però cerchiamo sempre di andare oltre, nonostante le difficoltà”.