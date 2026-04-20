Al termine del match, come sempre accade, il sito ufficiale del club rossonero presenta le statistiche che ha lasciato la partita. Tra queste, una è relativa al risultato finale, ovvero 0-1. Considerando i top 5 campionati europei, il Milan è la seconda squadra per numero di vittorie di 'corto muso' (13), vale a dire con un solo gol di scarto. La prima è infatti il Napoli di Antonio Conte a quota 14. Ma scendendo nei dettagli, i rossoneri sono quelli che ne hanno vinte di più per 1-o, ben 8.