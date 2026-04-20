PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Il Milan vince a Verona di ‘corto muso’ ma in Italia non è la prima per successi con un gol scarto

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Il Milan vince a Verona di ‘corto muso’ ma in Italia non è la prima per successi con un gol scarto

Il Milan non è la miglior squadra per il 'corto muso': ecco la statistica
Il Milan batte 1-0 il Verona e si conferma squadra da 'corto muso': in Europa però non è la migliore per questo tipo di risultati
Redazione

Ieri il Milan è tornato a vincere. Dopo le ultime due pesanti sconfitte con Napoli e Udinese, i rossoneri di Massimiliano Allegri hanno ritrovato il successo in campionato. Nel pomeriggio di ieri, il Diavolo ha battuto 0-1 il Verona di Paolo Sammarco al 'Bentegodi', nel match valido per la 33^ giornata di Serie A 2025-26.

Si tratta di un successo fondamentale per ridare fiducia all'ambiente, ma soprattutto in ottica Champions League. In questo momento, i rossoneri sono di nuovo secondi a 66 punti, con ben 8 lunghezze di distanza dal Como quinto in classifica. Con cinque giornate rimanenti, si tratta di un vantaggio notevole per raggiungere l'obiettivo stagionale rossonero.

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Al termine del match, come sempre accade, il sito ufficiale del club rossonero presenta le statistiche che ha lasciato la partita. Tra queste, una è relativa al risultato finale, ovvero 0-1. Considerando i top 5 campionati europei, il Milan è la seconda squadra per numero di vittorie di 'corto muso' (13), vale a dire con un solo gol di scarto. La prima è infatti il Napoli di Antonio Conte a quota 14. Ma scendendo nei dettagli, i rossoneri sono quelli che ne hanno vinte di più per 1-o, ben 8.

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