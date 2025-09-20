Pianeta Milan
UDINESE-MILAN

Udinese-Milan, Pulisic: ” Abbiamo una grande squadra! Felice per la vittoria”

Christian Pulisic, giocatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' al 90' di Udinese-Milan, partita della 4^ giornata della Serie A 2025-2026
Alessia Scataglini

Christian Pulisic, giocatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Udinese-Milan, partita della 4^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta al 'Bluenergy Stadium' di Udine. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sulle sue condizioni: "Sto bene, ho preso botte ovunque. Sono molto felice per questa vittoria"

Se il Milan era simile a quello di Allegri:  "Venire qua non è facile, siamo molto solidi dietro e facciamo bene difensivamente con cinque"

Se possono togliersi qualche soddisfazione: "Abbiamo una grande squadra. Ora è importante trovare la continuità: ora è importante prendere partita dopo partita"

