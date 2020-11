Udinese-Milan 1-2: Ibrahimovic è MVP del match | Serie A News

Udinese-Milan 1-2, Ibrahimovic è il miglior giocatore della gara

UDINESE-MILAN ULTIME NEWS (fonte: acmilan.com) – “Gli aggettivi per Zlatan sono finiti”. Parola di mister Stefano Pioli ai microfoni di ‘Milan TV‘. Quattro partite di campionato giocate e 7 gol segnati. Zlatan Ibrahimovic è capocannoniere solitario della Serie A. Con la rete decisiva in Udinese-Milan 1-2, Ibra è andato a segno per la sesta partita di fila in campionato. Secondo i dati ‘Opta‘, è la terza volta che nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994-1995) un giocatore del Milan riesce in questa impresa: Andriy Shevchenko (nel 2001) e lo stesso Ibrahimovic(striscia in corso e anche nel 2012).

Indubbiamente e inevitabilmente, è proprio Ibra l’MVP di Udinese-Milan. Non solo la magia nel finale, ma anche l’assist per il vantaggio rossonero siglato da Franck Kessié. Anche nelle giornate più difficili, l’attaccante svedese sa essere sempre decisivo. Faro e punto di riferimento, il Milan cresce preso per mano dal suo elemento di maggiore esperienza. Con l’86% delle preferenze sulla App di A.C. Milan, i tifosi del Diavolo l’hanno votato come migliore in campo, davanti allo stesso Kessié e Simon Kjær. IBRA FA REGISTRARE UN ALTRO IMPORTANTE RECORD >>>