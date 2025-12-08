Un giudizio su Christopher Nkunku: “Nel secondo tempo è cresciuto come tutta la squadra. A lui piace mettersi mezzala, ma secondo noi deve giocare più sotto la porta. Poteva trovare il gol, e stato bravo sul colpo di tacco. Nel secondo tempo mi è piaciuto e sono convinto farà sempre meglio".
Sull'infortunio di Rafael Leão: “Sapremo domani. Speriamo non sia nulla di grave perché Rafa per noi è molto importante”.
Quanto è pesante questa vittoria? “Sono tre punti importanti. Questa è la partita della svolta secondo me. Dobbiamo entrare con la mentalità di vincere le partite, raccogliere più punti possibile. Abbiamo vinto, siamo contenti. Oggi era una partita difficile, la squadra ha reagito bene. La squadra ha fatto degli errori ma cercheremo di lavorare e migliorare”.
