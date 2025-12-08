Pianeta Milan
TORINO-MILAN

Marco Landucci, vice allenatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' dopo Torino-Milan, partita della 14^ giornata della Serie A 2025-2026
Marco Landucci, vice allenatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Torino-Milan, partita della 14^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Olimpico - Grande Torino' di Torino. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Torino-Milan 2-3, così Landucci nel post-partita di 'DAZN'

Siete soddisfatti? “Soddisfatti perché abbiamo vinto. Nel primo tempo abbiamo sbagliato perché non ci aspettavamo che il Torino ci aspettasse. Siamo stati polli, perché dovevamo allargare il gioco invece abbiamo concesso ripartenza. Però nel secondo tempo, come al solito questa squadra ci mette squadra, cuore. C’è da ringraziare lo staff medico e Christian Pulisic. Se abbiamo 31 punti è perché è una squadra che non si lamenta. Non ho mai trovato un gruppo così, bisogna continuare”.

Un giudizio su Christopher Nkunku: “Nel secondo tempo è cresciuto come tutta la squadra. A lui piace mettersi mezzala, ma secondo noi deve giocare più sotto la porta. Poteva trovare il gol, e stato bravo sul colpo di tacco. Nel secondo tempo mi è piaciuto e sono convinto farà sempre meglio".

Sull'infortunio di Rafael Leão: “Sapremo domani. Speriamo non sia nulla di grave perché Rafa per noi è molto importante”.

Quanto è pesante questa vittoria? “Sono tre punti importanti. Questa è la partita della svolta secondo me. Dobbiamo entrare con la mentalità di vincere le partite, raccogliere più punti possibile. Abbiamo vinto, siamo contenti. Oggi era una partita difficile, la squadra ha reagito bene. La squadra ha fatto degli errori ma cercheremo di lavorare e migliorare”.

