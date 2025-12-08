Sulla partita: "Dobbiamo continuare così. Nel primo tempo abbiamo sbagliato tanto, i palloni viaggiavano piano. Nel secondo tempo la squadra ha dimostrato il cuore che ha, di aver fatto un gran lavoro in settimana. Va elogiato il gruppo, che non molla mai, lo staff medico che ci ha rimesso Christian Pulisic a disposizione. E anche lui che si è messo a disposizione. Siamo contenti, ci godiamo i tre punti. Ora domani ci riposiamo poi da mercoledì pensiamo al Sassuolo".

Su Adrien Rabiot: "Me l'avevano chiesto del gol nel pre-partita, sono stato fortunato. Ha fatto un gol spettacolare che ci ha ridato speranza. Lo conosco da tanti anni, professionista esemplare e grande giocatore: tecnica e qualità incredibile. Ci sta dando grande qualità così come ci stanno dando gli altri: va elogiato tutto il nostro gruppo".

Sulla duttilità della squadra: "Abbiamo dei ragazzi intelligenti. Samuele Ricci è entrato bene, ha fatto un bellissimo secondo tempo. Ragazzo italiano, intelligente, capisce cosa deve fare prima che glielo dici. Ha fatto un bell'assist, si è sempre allenato con il sorriso e con grande voglia anche quando giocava poco e oggi sta cogliendo i frutti del suo lavoro".