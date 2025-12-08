Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Torino-Milan, Landucci: “Rabiot, professionista esemplare e grande giocatore. Che assist Ricci”

TORINO-MILAN

Torino-Milan, Landucci: “Rabiot, professionista esemplare e grande giocatore. Che assist Ricci”

Torino-Milan, Landucci: 'Rabiot, professionista esemplare e grande giocatore. Che assist Ricci'
Marco Landucci, vice allenatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' dopo Torino-Milan, partita della 14^ giornata della Serie A 2025-2026
Daniele Triolo Redattore 

Marco Landucci, vice allenatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Torino-Milan, partita della 14^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Olimpico - Grande Torino' di Torino. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Torino-Milan 2-3, così Landucci nel post-partita di 'Milan TV'

—  

Su Landucci talismano: "Oggi messo un po' a rischio. Per fortuna alla fine è andata bene! La mia posizione non è influente, il mio allenatore deve stare in panchina, è un valore aggiunto per questa squadra. Tutti insieme  - con lo staff, che è importante - abbiamo cercato di sostituire il mister al meglio. Quando c'è lui siamo più tranquilli, speriamo che non succeda più".

LEGGI ANCHE

Sulla partita: "Dobbiamo continuare così. Nel primo tempo abbiamo sbagliato tanto, i palloni viaggiavano piano. Nel secondo tempo la squadra ha dimostrato il cuore che ha, di aver fatto un gran lavoro in settimana. Va elogiato il gruppo, che non molla mai, lo staff medico che ci ha rimesso Christian Pulisic a disposizione. E anche lui che si è messo a disposizione. Siamo contenti, ci godiamo i tre punti. Ora domani ci riposiamo poi da mercoledì pensiamo al Sassuolo".

Su Adrien Rabiot: "Me l'avevano chiesto del gol nel pre-partita, sono stato fortunato. Ha fatto un gol spettacolare che ci ha ridato speranza. Lo conosco da tanti anni, professionista esemplare e grande giocatore: tecnica e qualità incredibile. Ci sta dando grande qualità così come ci stanno dando gli altri: va elogiato tutto il nostro gruppo".

LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>

Sulla duttilità della squadra: "Abbiamo dei ragazzi intelligenti. Samuele Ricci è entrato bene, ha fatto un bellissimo secondo tempo. Ragazzo italiano, intelligente, capisce cosa deve fare prima che glielo dici. Ha fatto un bell'assist, si è sempre allenato con il sorriso e con grande voglia anche quando giocava poco e oggi sta cogliendo i frutti del suo lavoro".

Leggi anche
Baroni post Torino-Milan: “Prestazione buona. In queste partite non puoi difendere il...
Landucci nel post-partita di Torino-Milan: “Mai trovato un gruppo così....

© RIPRODUZIONE RISERVATA