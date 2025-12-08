Torino, Baroni post Milan: 'Buona prestazione, mancata la forza mentale'

Marco Baroni , allenatore granata, ha parlato a 'DAZN' al termine di Torino-Milan , partita della 14^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Olimpico - Grande Torino' di Torino . Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sulla partita: "Oggi è mancata la pressione sulla palla. Abbiamo subito il palleggio del Milan. Ci siamo abbassati troppo e questa cosa non la dobbiamo fare. La squadra la vedo lavorare con grande partecipazione, quindi bisogna rimboccarsi le maniche e lavorare forte. Tutto sommato la prestazione è stata buona".