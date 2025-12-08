Torino, Baroni post Milan: 'Buona prestazione, mancata la forza mentale'

Pianeta Milan
TORINO-MILAN

Baroni post Torino-Milan: “Prestazione buona. In queste partite non puoi difendere il risultato”

Marco Baroni, allenatore granata, ha parlato a 'DAZN' dopo Torino-Milan, partita della 14^ giornata della Serie A 2025-2026
Marco Baroni, allenatore granata, ha parlato a 'DAZN' al termine di Torino-Milan, partita della 14^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Olimpico - Grande Torino' di Torino. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sulla partita: "Oggi è mancata la pressione sulla palla. Abbiamo subito il palleggio del Milan. Ci siamo abbassati troppo e questa cosa non la dobbiamo fare. La squadra la vedo lavorare con grande partecipazione, quindi bisogna rimboccarsi le maniche e lavorare forte. Tutto sommato la prestazione è stata buona".

Dopo la prima mezzora positiva: "Dobbiamo trovare la forza mentale. Con queste squadre non puoi metterti a difendere il risultato. Però sono convinto sulla buona prestazione della squadra, tra poco rientreranno Simeone e Ismajli e ci potranno aiutare. Duvan oggi ha ritrovato il gol, quindi la squadra deve anche vedere le cose positive della partita".

Sul vantaggio del Milan: "Uscito fuori il giocatore, il Milan ha rimesso in campo la palla molto velocemente e Masina non è riuscito a entrare. Bisogna mettere maggiore attenzione anche in questi dettagli, che in questi periodi sono cose che ci stanno andando male".

