Torino, Baroni post Milan: 'Buona prestazione, mancata la forza mentale'

Dopo la prima mezzora positiva: "Dobbiamo trovare la forza mentale. Con queste squadre non puoi metterti a difendere il risultato. Però sono convinto sulla buona prestazione della squadra, tra poco rientreranno Simeone e Ismajli e ci potranno aiutare. Duvan oggi ha ritrovato il gol, quindi la squadra deve anche vedere le cose positive della partita".
Sul vantaggio del Milan: "Uscito fuori il giocatore, il Milan ha rimesso in campo la palla molto velocemente e Masina non è riuscito a entrare. Bisogna mettere maggiore attenzione anche in questi dettagli, che in questi periodi sono cose che ci stanno andando male".
