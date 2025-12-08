Torino, Maripan pre-Milan: 'Dobbiamo alzare il livello dell'attenzione'

Guillermo Maripan, difensore granata, ha parlato a 'DAZN' prima di Torino-Milan, partita della 14^ giornata della Serie A 2025-2026

Guillermo Maripan , difensore granata, ha parlato a 'DAZN' prima di Torino-Milan , partita della 14^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Olimpico - Grande Torino' di Torino . Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

"Oggi molto stimolante contro il Milan. Sappiamo che facciamo bene contro le grandi. Dobbiamo alzare il livello dell'attenzione per evitare di prendere gol. Un'altra cosa da migliorare per subire meno reti è alzare il livello, sia dei singoli che come squadra".