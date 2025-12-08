Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Torino, le parole di Maripan: “Loro sono troppo forti. Oggi grande partita”

TORINO-MILAN

Torino, le parole di Maripan: “Loro sono troppo forti. Oggi grande partita”

Torino, le parole di Maripan: “Loro sono troppo forti. Oggi grande partita” - immagine 1
Guillermo Maripan, giocatore granata, ha parlato a ‘Sky Sport‘ prima di Torino-Milan, partita della 14^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio ‘Olimpico – Grande Torino‘ di...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Guillermo Maripan, giocatore granata, ha parlato a 'Sky Sport' prima di Torino-Milan, partita della 14^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Olimpico - Grande Torino' di Torino. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Se devono fare meglio: “Lo sappiamo che non siamo in un buon momento, le ultime due sconfitte sono brutte per noi. Sappiamo che il lavoro che stiamo facendo ci deve far migliorare”.

LEGGI ANCHE

Come si ferma il Milan: “Alzando l’attenzione. Loro sono troppo forti, lo sappiamo. Anche noi siamo forti, oggi è una grande partita per dimostrarlo”.

LEGGI ANCHE: Ecco come e dove vedere Torino-Milan in diretta tv o streaming >>>

Leggi anche
Milan, Saelemaekers: “Ecco cosa dovremo fare per vincere qui contro il Torino”
Saelemaekers prima di Torino-Milan: “La Lazio fa parte del passato, siamo concentrati...

© RIPRODUZIONE RISERVATA