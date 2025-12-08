Torino, le parole di Maripan: “Loro sono troppo forti. Oggi grande partita”

Come si ferma il Milan: “Alzando l’attenzione. Loro sono troppo forti, lo sappiamo. Anche noi siamo forti, oggi è una grande partita per dimostrarlo”.
TORINO-MILAN
Guillermo Maripan, giocatore granata, ha parlato a 'Sky Sport' prima di Torino-Milan, partita della 14^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Olimpico - Grande Torino' di Torino. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Se devono fare meglio: “Lo sappiamo che non siamo in un buon momento, le ultime due sconfitte sono brutte per noi. Sappiamo che il lavoro che stiamo facendo ci deve far migliorare”.
Come si ferma il Milan: “Alzando l’attenzione. Loro sono troppo forti, lo sappiamo. Anche noi siamo forti, oggi è una grande partita per dimostrarlo”.
