Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Torino, parla Baroni: “Simeone? In panchina ma non disponibile. Sono fiducioso”

TORINO-MILAN

Torino, parla Baroni: “Simeone? In panchina ma non disponibile. Sono fiducioso”

Torino, parla Baroni: “Simeone? In panchina ma non disponibile. Sono fiducioso” - immagine 1
Marco Baroni, allenatore granata, ha parlato a 'Sky Sport' prima di Torino-Milan, partita della 14^ giornata della Serie A 2025-2026
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Marco Baroni, allenatore granata, ha parlato a 'Sky Sport' prima di Torino-Milan, partita della 14^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Olimpico - Grande Torino' di Torino. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Su Simeone non convocato ma presente in panchina: “Me l’ha chiesto il ragazzo, lui e Paleari sono in panchina ma non sono disponibili. Mi ha fatto piacere, è un bel segnale che hanno lanciato alla squadra. Io sono molto fiducioso.

LEGGI ANCHE

La prima di Anjorin da titolare:“L’ho visto sempre meglio in queste settimane. Era sempre subentrato, oggi lo voglio vedere dal primo minuto. Ci serve anche per far rifiatare chi ha sempre giocato. Massimo fiducia, deve essere anche la squadra ad aiutarlo”.

LEGGI ANCHE: Ecco come e dove vedere Torino-Milan in diretta tv o streaming >>>

Leggi anche
Torino, le parole di Maripan: “Loro sono troppo forti. Oggi grande partita”
Milan, Saelemaekers: “Ecco cosa dovremo fare per vincere qui contro il Torino”

© RIPRODUZIONE RISERVATA