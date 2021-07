Serie A 2021-22, le date del torneo e tutti i turni infrasettimanali

La Serie A 2021-22 prenderà il via nel weekend del 21-22 agosto. Il campionato terminerà esattamente nove mesi dopo, il 21-22 maggio 2022

Il Consiglio della F.I.G.C. ( Federazione Italiana Giuoco Calcio ) svoltosi nella giornata di mercoledì 7 luglio ha approvato le date ufficiali della stagione 2021-22 , dal campionato di Serie A fino ai Dilettanti , passando, naturalmente, anche per Serie B e Serie C .

Per quanto riguarda il campionato di Serie A 2021-22 , nello specifico, la stagione inizierà nel weekend del 21-22 agosto 2021 e terminerà esattamente nove mesi dopo, il 21-22 maggio 2022 . Sono sette le soste del campionato previste durante l'annata sportiva, mentre saranno cinque i turni infrasettimanali in programma.

Ecco, quindi, tutte le date per la Serie A 2021-22:

Stabilita, inoltre, la data per la finale della Coppa Italia 2021-22, che sarà in programma mercoledì 11 maggio 2022. Resta, invece, da stabilire ancora la data per la finale della Supercoppa Italiana.