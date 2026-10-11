Spazio alle dichiarazioni a caldo dopo il match del 'Mapei Stadium': i rossoneri arrivavano da una striscia di imbattibilità di 5 partite con 11 punti su 15
Sassuolo-Milan 1-1: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita del 'Mapei Stadium'
Ignace Van der Brempt, giocatore neroverde, ha parlato a 'DAZN' al fischio finale di Sassuolo-Milan, sfida valida per la 6^ giornata del campionato di Serie A 2026-2027 che si è svolta al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
"Dimostra che qualità abbiamo. Giochiamo a calcio, dobbiamo continuare così. Era molto importante oggi”.
Sulla sfida con Moreira
“Mi piace difendere e sfidare gli avversari. È il mio lavoro e così posso crescere”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Serie A: news e risultati
Sassuolo-Milan, la delusione di Amorim: "Non possiamo prendere gol così", poi parla dell'infortunio di Gabbia
Pagelle Milan
Pagelle Sassuolo-Milan 1-1: Rabiot segna, Maignan salva
Serie A: news e risultati
Sassuolo-Milan, Rabiot: "Abbiamo perso due punti. E sul modulo..."
Serie A: news e risultati
Sassuolo-Milan, De Winter: "C'è rammarico per aver lasciato per strada punti importanti"
Serie A: news e risultati
Sassuolo-Milan, finisce 1-1 tra le polemiche: lampo di Rabiot, beffa Odenthal e due clamorosi casi VAR
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti