Spazio alle dichiarazioni a caldo dopo il match del 'Mapei Stadium': i rossoneri arrivavano da una striscia di imbattibilità di 5 partite con 11 punti su 15

Alessia Scataglini
- Milano
Grafica TOP e FLOP, le pagelle del Milan per le partite di Serie A, Europa League, Coppa Italia 2026-2027 | AC Milan News

Sassuolo-Milan 1-1: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita del 'Mapei Stadium'

Ignace Van der Brempt, giocatore neroverde, ha parlato a 'DAZN' al fischio finale di Sassuolo-Milan, sfida valida per la 6^ giornata del campionato di Serie A 2026-2027 che si è svolta al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

"Dimostra che qualità abbiamo. Giochiamo a calcio, dobbiamo continuare così. Era molto importante oggi”.

Sulla sfida con Moreira

“Mi piace difendere e sfidare gli avversari. È il mio lavoro e così posso crescere”.
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