Sassuolo-Milan, i convocati di Pioli: la scelta su Rebic | Serie A News

Sassuolo-Milan, l’elenco convocati di Pioli per il match

SASSUOLO-MILAN ULTIME NEWS – Stefano Pioli (LEGGI QUI LE SUE DICHIARAZIONI IN CONFERENZA STAMPA), tecnico rossonero, ha diramato da pochi minuti la lista dei convocati per Sassuolo-Milan.

La gara, come noto, è in programma alle ore 15:00 di domenica 20 dicembre al ‘Mapei Stadium‘ di Reggio Emilia e sarà valida per la 13^ giornata del campionato di Serie A 2020-2021.

Il Milan di Pioli arriva all’appuntamento da primo in classifica, con 28 punti, frutto di 8 vittorie e 4 pareggi in 12 giornate. Il Sassuolo di Roberto De Zerbi, invece, è sesto, con 23 punti, frutto di 6 vittorie, 5 pareggi ed una sola sconfitta in questo torneo.

Sassuolo-Milan, che sarà diretta dall’arbitro Maurizio Mariani di Aprilia (LT), nella scorsa stagione è terminata 1-2 per il Diavolo. Doppietta di Zlatan Ibrahimović per i rossoneri, calcio di rigore di Francesco ‘Ciccio’ Caputo per i padroni di casa, tutto nel primo tempo.

C’era attesa sulla decisione di Pioli di inserire o meno Ante Rebić nella lista dei convocati per Sassuolo-Milan. Ecco cosa ha scelto di fare l’allenatore emiliano, leggiamo insieme l’elenco dei calciatori disponibili per la trasferta in casa dei neroverdi di De Zerbi.

Sassuolo-Milan, i convocati di Pioli per il ‘Mapei Stadium’

PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

DIFENSORI: Calabria, Conti, Dalot, Duarte, Hernández, Kalulu, Musacchio, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI: Çalhanoğlu, Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Krunić, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI: Colombo, Leão, Maldini, Roback.

