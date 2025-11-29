Sassuolo, Berardi si fa male contro il Como: a rischio la sfida col Milan

Berardi si ferma per infortunio nel match Como-Sassuolo e rischia di saltare la sfida col Milan. Gli esami nelle prossime ore chiariranno i tempi di recupero e la sua presenza nella sfida di 'San Siro'
Il Sinigaglia ha ospitato venerdì sera l'anticipo della tredicesima giornata di Serie A tra Como e Sassuolo, una sfida che ha confermato l'ottimo momento dei lariani. La squadra di Fabregas si è imposta per 2-0, conquistando tre punti pesantissimi che valgono il sesto posto in classifica e alimentano l'entusiasmo di un ambiente sempre più ambizioso.
Se per il Como è festa grande, per il Sassuolo arriva invece una brutta battuta d'arresto non solo nel risultato, che sul campo del Como può anche essere messo in conto, ma soprattutto per quanto accaduto al 5' della ripresa. A inizio secondo tempo, il tecnico degli emiliani Fabio Grosso ha dovuto sostituire il capitano Domenico Berardi, fermatosi da solo mentre contendeva un pallone sulla fascia destra nel duello con Alberto Moreno. Il numero 10 neroverde ha subito portato la mano alla gamba destra e non è riuscito a proseguire, lasciando spazio a Volpato.