Sassuolo, Berardi si fa male contro il Como: a rischio la sfida col Milan

Berardi si ferma per infortunio nel match Como-Sassuolo e rischia di saltare la sfida col Milan. Gli esami nelle prossime ore chiariranno i tempi di recupero e la sua presenza nella sfida di 'San Siro'

Il Sinigaglia ha ospitato venerdì sera l'anticipo della tredicesima giornata di Serie A tra Como e Sassuolo, una sfida che ha confermato l'ottimo momento dei lariani. La squadra di Fabregas si è imposta per 2-0, conquistando tre punti pesantissimi che valgono il sesto posto in classifica e alimentano l'entusiasmo di un ambiente sempre più ambizioso.