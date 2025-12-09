Sassuolo, allarme infortunio Pinamonti rientrato: col Milan ci sarà

Come riporta 'Tuttomercatoweb' l'infortunio subito da Andrea Pinamonti contro la Fiorentina non è nulla di grave. Col Milan ci sarà, in occasione della quindicesima giornata di Serie A

Per via di un brutto colpo alla caviglia, l'attaccante classe 1999 ha dovuto lasciare il campo per Cheddira. Nel post-partita, il tecnico del Sassuolo si era espresso in questo modo: "Andrea l'ho visto a fine partita e forse sembrava meno grave rispetto a quanto percepito dal campo, speriamo di poterlo recuperare perché oggi ha fatto una partita di sacrificio".