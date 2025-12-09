Sassuolo, allarme infortunio Pinamonti rientrato: col Milan ci sarà

Come riporta 'Tuttomercatoweb' l'infortunio subito da Andrea Pinamonti contro la Fiorentina non è nulla di grave. Col Milan ci sarà, in occasione della quindicesima giornata di Serie A
In vista della prossima giornata di Serie A, la quindicesima, l'allenatore del Sassuolo Fabio Grosso può tirare un grosso sospiro di sollievo. Sabato pomeriggio, in occasione dell'ultima partita dei neroverdi, ovvero Sassuolo-Fiorentina vinta 3-1 dai padroni di casa, la squadra ha visto un titolare uscire anzitempo per infortunio. Parliamo di Andrea Pinamonti, punta da 4 gol nelle prime 14 partite di campionato, che rappresenta un punto di riferimento per la fase offensiva di Grosso.
Per via di un brutto colpo alla caviglia, l'attaccante classe 1999 ha dovuto lasciare il campo per Cheddira. Nel post-partita, il tecnico del Sassuolo si era espresso in questo modo: "Andrea l'ho visto a fine partita e forse sembrava meno grave rispetto a quanto percepito dal campo, speriamo di poterlo recuperare perché oggi ha fatto una partita di sacrificio".