2 - Prima di Christian Pulisic- a segno dopo 35 secondi - l'ultimo giocatore del Milan che aveva segnato un gol più veloce da subentrato in Serie A era stato Alberto Paloschi dopo 19 secondi il 10 febbraio 2008 contro il Siena.
3 - Pulisic è soltanto il terzo giocatore del Milan a realizzare una marcatura multipla in Serie A da subentrato nelle ultime 10 stagioni, dopo Ante Rebić (contro l'Udinese il 19 gennaio 2020) e Santiago Giménez (contro il Bologna il 9 maggio scorso).
4 - Adrien Rabiot ha segnato con un tiro da 29 metri: l'ultimo gol del Milan in Serie A da una distanza maggiore era stato quello di Keisuke Honda da 30 metri il 14 febbraio 2016 contro il Genoa.
A Torino l'ultima vittoria, 0-7, era del 2021—
5 - Primo gol in Serie A per Adrien Rabiot con la maglia del Milan e, in generale, il primo nel torneo dal 12 maggio 2024. Il francese, inoltre, ha segnato da fuori area solo per la terza volta nella competizione, la prima dal 12 maggio 2021 (contro il Sassuolo in trasferta).
6 - Il Milan ha vinto un match di Serie A partendo da una situazione di doppio svantaggio per la prima volta dallo scorso 8 marzo contro il Lecce al Via del Mare (3-2).
7 - Il Milan ha vinto una trasferta contro il Torino in Serie A solo per la seconda volta nelle ultime 12 stagioni (6 pareggi, 5 sconfitte), la prima dal 7-0 del 12 maggio 2021 (con Stefano Pioli in panchina in quel caso).
8 - Il Milan (13 – 9 vittorie, 4 pareggi) è rimasto imbattuto per più di 12 partite consecutive in un singolo girone d'andata di Serie A per la prima volta dalla stagione 2020-2021 (15 in quell'occasione)".
