Il Milan di Massimiliano Allegri ha vinto ieri sera (3-2) in rimonta in casa del Torino di Marco Baroni grazie al siluro di Adrien Rabiot e alla doppietta di Christian Pulisic. Ecco i numeri del match della 14^ giornata della Serie A 2025-2026

(fonte: acmilan.com) "Il Milan ha ribaltato una situazione difficile, vincendo 3-2 contro il Torino. Dopo un inizio in salita con i gol di Nikola Vlašić e Duván Zapata, i rossoneri hanno reagito con Adrien Rabiot e una doppietta di Christian Pulisic tornando in vetta alla classifica di Serie A. Queste sono le statistiche salienti relative al match.