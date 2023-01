Salernitana-Milan, Pioli: “Leao può diventare un campione”

Su Leao: "Quello che vedo in Leao è la convinzione e la felicità di stare con noi. Gli ripeto che la sua crescita non è terminata, non parlo solo di tecnica. Oggi ha fatto una partita di atteggiamento che deve essere sempre così. Giocando così diventerà presto un campione. Ancora è un grandissimo giocatore, ma può diventare un campione. Ha attaccato la profondità, ha lavorato con la squadra e siamo soddisfatti. E' molto intelligente, disponibile e deve continuare così. Non ha bisogno di consigli, ma il mio è quello di stare insieme perché vogliamo continuare a crescere e vincere". Salernitana-Milan 1-2: buona ripartenza, ma rossoneri spreconi >>>