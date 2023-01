Salernitana-Milan, Pioli: “Vogliamo fare tanti punti. A Leao dico di rimanere”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato a 'Sky' al termine di Salernitana-Milan, partita della 16^ giornata della Serie A 2022-2023

Enrico Ianuario

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' al termine di Salernitana-Milan, partita della 16^ giornata della Serie A 2022-2023 svoltasi allo stadio 'Arechi'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Guarda il commento dall'Arechi nel video qui sotto!

Sulla vittoria: "Bella partita, son d'accordo a metà con Sandro. Ci sono situazioni che possiamo sviluppare meglio, ma l'abbiamo cominciata bene. Non abbiamo avuto la capacità e forse la qualità o la fortuna per chiuderla prima. Sapevamo, malgrado qualche amichevole sotto tono, di aver allenato bene. Oggi ho visto una squadra attenta, anche brava a palleggiare e pensando molto in verticale. E' chiaro che è solo un piccolo passo prima di appuntamenti molto importanti".

Se si aspettava una prestazione del genere: "Sono le esperienze negative che ti fanno capire cosa non funziona. Chiaro che l'amichevole contro il PSV non ci aveva soddisfatto e dovevamo ritrovare giocatori importanti come Rafa, Theo e Oli. Non ho dubbi sulle qualità dei miei giocatori e sul fatto che possiamo affrontare ogni singola partita con convinzione. Noi vogliamo crescere e fare tanti punti perché ne abbiamo le capacità".

Sullo scudetto: "Noi possiamo condizionare le prestazioni e i risultati. Era importante partire bene, abbiamo finito con una vittoria e iniziamo con un'altra. Ci giocheremo Coppa Italia, Supercoppa, le partite di Champions. In queste 8 settimane dobbiamo fare un gran lavoro tutti insieme".

Sul gol di Bonazzoli: "Si vero che sono passato a cinque ma siamo rimasti a cinque. Con l'ingresso di Dest siamo rimasti a cinque. Stiamo subendo un po' troppi gol su cross. E' uno degli obiettivi migliorare. Sono situazioni in cui bisogna fare meglio, conta l'attenzione e non il numero di giocatori. Siamo lì in netta superiorità numerica, il gol era evitabile".

Su Leao: "Quello che vedo in Leao è la convinzione e la felicità di stare con noi. Gli ripeto che la sua crescita non è terminata, non parlo solo di tecnica. Oggi ha fatto una partita di atteggiamento che deve essere sempre così. Giocando così diventerà presto un campione. Ancora è un grandissimo giocatore, ma può diventare un campione. Ha attaccato la profondità, ha lavorato con la squadra e siamo soddisfatti. E' molto intelligente, disponibile e deve continuare così. Non ha bisogno di consigli, ma il mio è quello di stare insieme perché vogliamo continuare a crescere e vincere".

Su De Ketelaere: "Innanzitutto abbiamo dei trequartisti forti. Siamo ben strutturati in quella posizione. Oggi mi è piaciuto per come è entrato, per come si è mosso. E' stata un'estate un po' così, il Mondiale gli è servito per allenarsi e rifiatare dal punto di vista mentale. Oggi poteva essere più fortunato, ma è solamente 4 mesi che con noi. Ha cambiato tutto, ha cambiato vita, ci vuole tempo. Faccio l'esempio di Tonali, è passato da Brescia a Milano e ha impiegato un po' per diventare quello che è. Charles presto ci darà grandi soddisfazioni". Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>