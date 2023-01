Salernitana-Milan 1-2: buona ripartenza, ma rossoneri spreconi

Il Milan riparte con la Serie A: dopo le brutte amichevoli, i rossoneri convincono contro la Salernitana, ma sprecano troppo

Emiliano Guadagnoli

È finalmente ripartita la Serie A: dopo la lunga pausa per i Mondiali 2022 in Qatar, il campionato di calcio italiano è ricominciato. Il Milan ha aperto questa nuova parte di stagione nella trasferta contro la Salernitana. I rossoneri hanno vinto per 1-2 giocando una buona partita, ma con alcuni difetti che hanno tolto la tranquillità che questa sfida, avrebbe dovuto avere fino al triplice fischio finale.

Salernitana-Milan; che coppia Tonali e Leao — Partiamo con i molti lati positivi di questa trasferta: le amichevoli durante la pausa, avevano visto un Milan svogliato, poco concreto e che aveva preso parecchi gol senza segnarne. Contro la Salernitana, la gara si è messa subito bene. Rafael Leao resta la stella di questa squadra, il suo primo passo non ha cittadinanza in Italia e non ci sono molti terzini in grado di tenerlo in uno contro uno. Il portoghese viene prima bloccato da Ochoa, poi si rifà: palla geniale di Tonali (ne parleremo a breve), controllo, sprint e dribbling sul portiere chirurgici. Sulla sinistra il portoghese è infermabile per la Salernitana: Leao crea tutte le azioni pericolose per il Milan compreso il secondo gol di Tonali. Un fenomeno per questo campionato e un rinnovo che diventa, giorno dopo giorno, sempre più importante.

L'altra nota stra positiva arriva da Sandro Tonali: il centrocampista italiano domina la mediana. La palla per Leao è geniale, i suoi inserimenti fondamentali per questa squadra. Davvero imprenscindibile per Stefano Pioli, Tonali sa difendere, gestire palla e attaccare. Cosa chiedere di più a un centrocampista moderno? Bene anche il suo compagno di reparto Ismael Bennacer, che gioca in ombra, ma gestisce il ritmo e la palla in modo perfetto. Benissimo anche il ritorno di Davide Calabria, che a destra garantisce un livello più alto rispetto a chi lo ha sostituito prima della pausa.

Troppi sprechi. Difesa a tre, per ora, bocciata — Parliamo dei lati meno lieti: la Salernitana ha segnato tirando una sola volta in porta. Il Milan non riesce, invece, ad essere cinico sotto porta. Troppe le palle gol nitide sprecate dai rossoneri, un po' per merito di un grande Ochoa, un po' per errori. Giroud ha avuto molte possibilità di buttarla dentro senza riuscirci. De Ketelaere (entrato meglio del solito), ha avuto sui suoi piedi ottime occasioni per sbloccarsi. Perfino Dest ha avuto un'occasione davanti ad Ochoa (usare il sinistro no?). Troppe occasioni per lasciare il finale di partite aperto e al cardiopalma. I rossoneri dovranno essere più cinici e decisi, non si può sempre tirare molte volte in porta per segnare.

Altra nota negativa la difesa a tre: Pioli ha provato, sullo 0-2, un cambio tattico, mettendo De Ketelaere da falso nueve e togliendo Calabria. Con Gabbia dentro, il Milan è passato a tre dietro, senza riuscire a calibrarsi al meglio. Infatti, il gol di Bonazzoli, è arrivato proprio su uno svarione della difesa. Saelemaekers, che non è un terzino, non è riuscito a chiudere bene, lasciando troppo spazio all'attaccante della Salernitana. Insomma, in toto è stata una buona ripartenza, ma c'è da lavorare: domenica arriva la Roma, in una partita che potrebbe essere molto diversa da quella odierna. Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>