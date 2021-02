Roma-Milan: i rossoneri in cerca di una vittoria per allungare in classifica

Roma-Milan: lotta per un posto in Champions

Roma-Milan, gara valida per la 24esima giornata di Serie A TIM, sarà una sfida dal sapore di Champions League. Le due squadre, rispettivamente quinta e seconda in classifica, lotteranno per conquistare una vittoria che sarà fondamentale negli scontri diretti. Ma c’è di più. Per entrambe le formazioni questa sarà un’occasione per allungare sulle dirette avversarie, visto che ieri Lazio e Juventus hanno fatto dei passi falsi molto importanti.

Nonostante non abbia mai vinto contro le prime sei in campionato, la Roma è pienamente in corsa per conquistare un posto per la prossima Champions League. Con una vittoria i giallorossi si avvicinerebbero sensibilmente al Milan, attualmente distante cinque punti ma che potrebbero diventare solamente due e con un ipotetico scontro diretto in tasca. Dopo aver raccolto quattro punti nelle ultime due gare di Serie A e aver conquistato il pass per gli ottavi di Europa League, la squadra di Fonseca vorrebbe continuare ad allungare la striscia positiva di risultati.

Non vive un buon momento, invece, il Milan. I rossoneri, dopo aver raccolto due sconfitte nelle ultime due partite di campionato e aver superato la Stella Rossa soffrendo maledettamente, sono alla ricerca di un riscatto. La squadra di Pioli vuole tornare alla vittoria che manca dalla gara di San Siro contro il Crotone ed essere padrona del gioco come ha già dimostrato di saper fare in questa stagione. Per Ibrahimovic e compagni si tratterebbe di una vittoria fondamentale, dove rimarrebbero gli unici antagonisti dell’Inter per la lotta scudetto. Riguardo i temi extra campo, pare che Josè Mourinho abbia puntato gli occhi su un calciatore presente sul taccuino di Paolo Maldini. Tale interesse potrebbe causare una vera e propria asta di mercato.