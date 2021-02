Roma-Milan: i giallorossi sono la vittima preferita di Ibrahimovic | News

Verso Roma-Milan: tradizione favorevole di Ibrahimovic con i capitolini

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, guiderà l’attacco rossonero anche stasera, alle ore 20:45, in occasione del posticipo della 24^ giornata di Serie A in casa della Roma. E la squadra di Paulo Fonseca trema. Già, perché, in carriera, Ibrahimovic ha già rifilato 12 gol in 20 gare, tra campionato e Coppa Italia, alla formazione giallorossa. È la sua vittima preferita in Italia.

Lo ha ricordato ‘La Gazzetta dello Sport‘ questa mattina in edicola. Ibrahimovic ha segnato per la prima volta contro la Roma nel novembre 2005, quando indossava la maglia della Juventus. Quindi, le ha segnato tre gol nei tre anni (2006-2009) in cui ha indossato quella dell’Inter. Infine, Ibrahimovic ha colpito per ben 6 volte la Roma con la casacca del Milan, compresa la doppietta nel 3-3 della gara di andata a ‘San Siro‘.

La Roma, evidentemente, era nel destino di Ibrahimovic. È stata, quella giallorossa, anche la prima squadra a cui il bomber nativo di Malmö ha fatto gol in Champions League (10 dicembre 2002, Ajax-Roma 2-1) e la squadra nella quale sarebbe dovuto finire all’epoca del suo primo trasferimento in Italia. Infatti, Fabio Capello, allora tecnico capitolino, lo aveva chiesto alla dirigenza. Poi, però, Capello ‘tradì’ la Roma per sposare la causa della Juventus e Zlatan prese la strada di Torino.

La Roma è anche la squadra che, in carriera, Ibrahimovic ha affrontato più volte (20), davanti Inter (17) e i francesi del Saint-Etienne (15). Il Diavolo, logicamente, spera che la tradizione favorevole di Ibra con i giallorossi possa proseguire anche stasera sul prato dell'Olimpico.