Probabile formazione Milan: gioca Tomori, out Romagnoli | Serie A News

Roma-Milan, la probabile formazione: c’è Tomori con Kjær

Fikayo Tomori, classe 1997, giocherà al centro della difesa del Milan al fianco di Simon Kjær in occasione della trasferta di questa sera, ore 20:45, allo stadio ‘Olimpico‘ contro la Roma. Gli lascerà il posto da titolare in squadra il capitano rossonero, Alessio Romagnoli.

Lo ha riferito, per ‘Sky Sport‘, il collega Peppe Di Stefano, inviato al seguito delle vicende del Milan di Stefano Pioli. Tomori, dunque, premiato dopo le ultime, convincenti gare in Serie A ed in Europa League. Un po’ di riposo, al contempo, per un Romagnoli apparso tutt’altro che impeccabile nel recente periodo.

La fascia di capitano del Milan, per l’occasione, finirà dunque sul braccio di Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma. Tutto confermato, invece, per quanto riguarda il resto della probabile formazione rossonera, con Ante Rebić largo a sinistra, alto, ad assistere Zlatan Ibrahimović, schierato da unica punta del 4-2-3-1. Leggi qui l’intervista del grande Ruud Gullit che parla di Milan e di Ibra >>>