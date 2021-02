GAZZETTA DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 28 febbraio 2021

Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi

Questa la prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport‘, in edicola oggi, domenica 28 febbraio 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, in prima, pagina, apre con il pareggio (1-1) della Juventus sul campo dell’Hellas Verona. Ai bianconeri di Andrea Pirlo non è bastato un gol del solito Cristiano Ronaldo per vincere. Ed oggi l’Inter di Antonio Conte, impegnata in casa contro il Genoa, può andare a +10 sulla ‘Vecchia Signora‘ …

In alto, sotto la testata, si parla di Zlatan Ibrahimović, attaccante del Milan. Stasera guiderà i rossoneri in casa della Roma nel posticipo della 24^ giornata di Serie A. Poi andrà a Sanremo. Intervista esclusiva, inoltre, ad un grande ex milanista quale Ruud Gullit.

Il Bologna di Siniša Mihajlović, nel pomeriggio di ieri, ha battuto per 2-0 la Lazio di Simone Inzaghi.