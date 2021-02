Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (28/02/2021)

‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, in prima, pagina, apre con il pareggio (1-1) della Juventus sul campo dell’Hellas Verona. Ai bianconeri di Andrea Pirlo non è bastato un gol del solito Cristiano Ronaldo per vincere. Ed oggi l’Inter di Antonio Conte, impegnata in casa contro il Genoa, può andare a +10 sulla ‘Vecchia Signora‘ … In alto, sotto la testata, si parla di Zlatan Ibrahimović, attaccante del Milan. Stasera guiderà i rossoneri in casa della Roma nel posticipo della 24^ giornata di Serie A. Poi andrà a Sanremo. Intervista esclusiva, inoltre, ad un grande ex milanista quale Ruud Gullit. Il Bologna di Siniša Mihajlović, nel pomeriggio di ieri, ha battuto per 2-0 la Lazio di Simone Inzaghi.

