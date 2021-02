Roma-Milan, le probabili formazioni dell’Olimpico | Serie A News

Roma-Milan, le probabili formazioni del posticipo di Serie A

Questa sera, alle ore 20:45, c’è Roma-Milan allo stadio ‘Olimpico‘. Una sfida al vertice della classifica di Serie A, di fondamentale importanza per la conquista di un posto nella prossima edizione della Champions League.

Probabili formazioni Roma-Milan, la situazione dei giallorossi

Il tecnico Paulo Fonseca dovrà rinunciare, in particolare, ai difensori Chris Smalling e Roger Ibañez oltre che al centravanti Edin Džeko. Tre assenze, queste, molto pesanti per la Roma. Mancheranno anche Davide Santon, Riccardo Calafiori ed il lungodegente Nicolò Zaniolo. Recuperato ‘last minute‘, per la panchina, il centrale albanese Marash Kumbulla. Undici titolare praticamente pronto, con il ritorno di Leonardo Spinazzola a centrocampo e Borja Mayoral nel ruolo di centravanti.

Probabili formazioni Roma-Milan, la situazione dei rossoneri

Il tecnico Stefano Pioli potrà contare su quasi tutta la rosa a disposizione. Eccezion fatta, infatti, per Ismaël Bennacer, Mario Mandžukić e Daniel Maldini, gli altri rossoneri sono tutti abili ed arruolabili per la trasferta dell’Olimpico. Nella formazione titolare dovrebbe esserci Fikayo Tomori in difesa al posto del capitano Alessio Romagnoli (fascia sul braccio di Gigio Donnarumma) ed Ante Rebić, largo a sinistra, nel 4-2-3-1 del Diavolo. Centravanti, logicamente, Zlatan Ibrahimović.

Roma-Milan, così in campo all’Olimpico

ROMA (3-4-2-1): Pau López; Mancini, Cristante, Fazio; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Mayoral. A disposizione: Fuzato, Mirante, Kumbulla, Jesus, Peres, Diawara, Pogdoreanu, Pastore, C. Pérez, Pedro, El Shaarawy, Providence. Allenatore: Fonseca.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjær, Tomori, Theo Hernández; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Çalhanoğlu, Rebić; Ibrahimović. A disposizione: Tătărușanu, A. Donnarumma, Gabbia, Kalulu, Dalot, Romagnoli, Meïte, Castillejo, Brahim Díaz, Hauge, Krunić, R. Leão. Allenatore: Pioli.