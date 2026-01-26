Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Roma-Milan: tutti i numeri della gara. Rossoneri da record in Europa

ROMA-MILAN

Roma-Milan: tutti i numeri della gara. Rossoneri da record in Europa

Roma-Milan, ecco tutti i numeri del match. Rossoneri da record in Europa
Roma-Milan, i rossoneri lasciano l'Olimpico con l'amaro in bocca ma con un record in tutta Europa. Ecco gli altri numeri della gara
Redazione

Dopo due vittorie consecutive, frena il Milan di Massimiliano Allegri. Contro la Roma di Gian Piero Gasperini è arrivato un pareggio che allontana i rossoneri dall'Inter capolista, attualmente a +5 sui rivali. Di seguito le statistiche e i numeri che ci lascia il pareggio dell'Olimpico.

(Fonte acmilan.com) - Si chiude con un pareggio il gennaio del Milan, con i rossoneri che hanno visto sfumare la vittoria contro la Roma dopo il vantaggio di De Winter al 62', grazie a un rigore trasformato da Pellegrini al 74'. Nonostante il risultato, la squadra di Allegri mantiene la seconda posizione in classifica. Queste sono le statistiche salienti relative al match:

LEGGI ANCHE

1- Il Milan non ha perso nessuna delle ultime 21 partite di Serie A: è la serie attualmente aperta più lunga di partite consecutive senza sconfitte nei cinque grandi campionati europei in corso.

2- Koni De Winter ha segnato due dei suoi quattro gol in Serie A proprio contro la Roma (il precedente il 15 settembre 2024 con il Genoa).

3- Luka Modrić è il più anziano tra i giocatori che hanno servito almeno tre assist nei cinque grandi campionati europei in corso. Il croato è solo il secondo giocatore capace di servire due assist in una stagione di Serie A dopo aver compiuto 40 anni da quando questo dato è disponibile (dal 2004/05), dopo Zlatan Ibrahimović nel 2021/22 (tre).

LEGGI ANCHE: Leao, è il caso di continuare così? Contro la Roma è nulla. Milan: forse serve farlo riposare

4- Quella odierna è stata la 200ª presenza con la maglia del Milan per Fikayo Tomori considerando tutte le competizioni.

Leggi anche
Roma-Milan 1-1: rossoneri salvati da Maignan: è lui l’MVP per i tifosi rossoneri
Ricci dopo Roma-Milan: “Dal campo pensavo di portarla a casa. Poi l’episodio del...

© RIPRODUZIONE RISERVATA