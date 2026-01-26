Roma-Milan, ecco tutti i numeri del match. Rossoneri da record in Europa

1- Il Milan non ha perso nessuna delle ultime 21 partite di Serie A: è la serie attualmente aperta più lunga di partite consecutive senza sconfitte nei cinque grandi campionati europei in corso.

3- Luka Modrić è il più anziano tra i giocatori che hanno servito almeno tre assist nei cinque grandi campionati europei in corso. Il croato è solo il secondo giocatore capace di servire due assist in una stagione di Serie A dopo aver compiuto 40 anni da quando questo dato è disponibile (dal 2004/05), dopo Zlatan Ibrahimović nel 2021/22 (tre).