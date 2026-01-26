Roma-Milan, ecco tutti i numeri del match. Rossoneri da record in Europa

1- Il Milan non ha perso nessuna delle ultime 21 partite di Serie A: è la serie attualmente aperta più lunga di partite consecutive senza sconfitte nei cinque grandi campionati europei in corso.
2- Koni De Winter ha segnato due dei suoi quattro gol in Serie A proprio contro la Roma (il precedente il 15 settembre 2024 con il Genoa).
3- Luka Modrić è il più anziano tra i giocatori che hanno servito almeno tre assist nei cinque grandi campionati europei in corso. Il croato è solo il secondo giocatore capace di servire due assist in una stagione di Serie A dopo aver compiuto 40 anni da quando questo dato è disponibile (dal 2004/05), dopo Zlatan Ibrahimović nel 2021/22 (tre).
4- Quella odierna è stata la 200ª presenza con la maglia del Milan per Fikayo Tomori considerando tutte le competizioni.
