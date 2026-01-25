Bryan Cristante, giocatore giallorosso, ha parlato a 'DAZN' nell'intervallo di Roma-Milan, partita della 22^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo allo stadio 'Olimpico' di Roma. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Roma-Milan, Cristante all’intervallo: “Dobbiamo continuare così”
"Dobbiamo continuare così, tanto concentrati. A loro sappiamo poi che basta mezza palla per rendersi pericolosi, dobbiamo essere bravi".
