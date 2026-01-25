Roma, Massara pre Milan: 'Malen è forte. Buona sintonia con Dybala'

Sul mercato : "Sono tutte situazioni in evoluzione. Su Tsimikas c'è un dialogo in corso col Liverpool, vedremo nei prossimi giorni come si evolverà. Carrasco pure è molto forte ma non è mai facile anticipare questi rientri, soprattutto nel mese di gennaio. Vedremo se ci saranno opportunità per trovare soluzioni che ci possano dare una mano e rinforzare l'organico già competitivo ".

Sulla vittoria di Torino: "Eravamo tutti felici a Torino, non solo per le risposte dai nuovi arrivati. E' stata una partita di livello e ci ha dato molta soddisfazione. Dal canto nostro dobbiamo lavorare per cercare di mettere l'allenatore e la rosa nelle migliori condizioni possibili per performare. Abbiamo l'obiettivo di far crescere questa strada e penso che siamo sulla giusta strada"