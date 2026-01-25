Allegri prima di Roma-Milan: “Dietro si sono raggruppate. Ci vuole calma”

Su Ricci: "È in un buon momento, più o meno tutti stanno bene: dei centrocampisti è quello più vicino a Modric e gli dà un po' più di libertà che può fare il vertice basso con più tranquillità. Momentaneamente fa molto meglio la mezzala che il centrale davanti la difesa"

Le sensazioni sull'Olimpico: "La vita è bella perché è fatta di episodi e di combinazioni. Stasera abbiamo una partita molto difficile, cercheremo di ottenere un risultato positivo che ci consentirebbe di fare un passettino in avanti. Ha vinto la Juve e lì dietro si sono raggruppate. Ci vuole molta calma"