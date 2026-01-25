Pianeta Milan
ROMA-MILAN

Allegri prima di Roma-Milan: “Dietro si sono raggruppate. Ci vuole calma”

Allegri prima di Roma-Milan: “Dietro si sono raggruppate. Ci vuole calma” - immagine 1
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Roma-Milan, partita della 22^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Olimpico' di Roma. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Stessa pressione del Como: "Dovremo essere bravi. Quando giochi contro le squadre uomo su uomo, devi essere molto bravo a giocare tecnicamente e giocare alle spalle dell'avversario. Sono bravi e sono in buon momento, dovremo stare attenti"

Su Ricci: "È in un buon momento, più o meno tutti stanno bene: dei centrocampisti è quello più vicino a Modric e gli dà un po' più di libertà che può fare il vertice basso con più tranquillità. Momentaneamente fa molto meglio la mezzala che il centrale davanti la difesa"

Le sensazioni sull'Olimpico: "La vita è bella perché è fatta di episodi e di combinazioni. Stasera abbiamo una partita molto difficile, cercheremo di ottenere un risultato positivo che ci consentirebbe di fare un passettino in avanti. Ha vinto la Juve e lì dietro si sono raggruppate. Ci vuole molta calma"

Marcatura a uomo su Modric: "Credo più o meno la stessa cosa. Quando è entrato col Lecce alla fine la prima cosa che hanno fatto è marcarlo a uomo. Bisogna essere bravi con gli altri a creare gioco"

