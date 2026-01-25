Pianeta Milan
Leao prima di Roma-Milan: 'Sarà difficile, hanno giocatori forti. Rispetto per loro, ma ...'
Rafael Leao, attaccante rossonero, ha parlato a 'Milan TV' prima di Roma-Milan, partita della 22^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Olimpico' di Roma. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sulla gara: "Sarà una partita difficile, contro una squadra forte che sta facendo molto bene quest'anno. Hanno cambiato allenatore, l'allenatore sta facendo un gran lavoro. Giocano in casa, davanti ai loro tifosi, sarà difficile. Ma noi l'abbiamo preparata bene in settimana, sui dettagli, come ci ha detto il mister. Entriamo in campo da Milan, per vincere, per inseguire il nostro obiettivo, che è stare lì sopra".

Sulla Roma: "Rispetto per gli avversari, che hanno giocatori importanti. Ma noi siamo arrivati qui concentrati, con l'obiettivo unico di vincere, ovviamente sempre rispettando gli avversari. Ma l'obiettivo è vincere e continuare a rimanere lì sopra".

