Roma-Milan, così Leao nel pre-partita di 'Milan TV'

Sulla gara: "Sarà una partita difficile, contro una squadra forte che sta facendo molto bene quest'anno. Hanno cambiato allenatore, l'allenatore sta facendo un gran lavoro. Giocano in casa, davanti ai loro tifosi, sarà difficile. Ma noi l'abbiamo preparata bene in settimana, sui dettagli, come ci ha detto il mister. Entriamo in campo da Milan, per vincere, per inseguire il nostro obiettivo, che è stare lì sopra".