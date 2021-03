Roma-Milan 1-2: numeri, statistiche e curiosità del match | Serie A News

Roma-Milan 1-2: tutto sul match dell’Olimpico

(fonte: acmilan.com) – Una vittoria fondamentale, quella in Roma-Milan 1-2, che permette al Diavolo di consolidare il secondo posto in classifica. Oltre che allontanare proprio una diretta concorrente come la Roma per un posto Champions League. Un risultato che porta le firme di Franck Kessié ed Ante Rebić. Proprio loro, sono due dei protagonisti degli 8 numeri post-partita. Leggiamoli.

1 – Il Milan ha vinto 13 delle prime 19 trasferte stagionali considerando tutte le competizioni (4 pareggi, 2 sconfitte). Nella loro storia, i rossoneri hanno impiegato meno gare per arrivare a 13 successi esterni solo nel 1992/93, con Fabio Capello in panchina (15).

2 – Nessun giocatore ha segnato più reti dal dischetto di Franck Kessié (7) nei Top 5 campionati europei in corso, al pari di Bruno Fernandes, Ben Yedder e Memphis Depay.

3 – L’ivoriano ha stabilito il proprio record di marcature in Serie A in una singola stagione (8).

4 – Il Milan è la squadra che ha colpito più legni in questo campionato (16, il doppio rispetto alla Roma).

5 – Simon Kjær ha colpito tre legni in questa Serie A. L’unico difensore dei Top 5 campionati europei in corso ad averne urtati di più è Lucas Digne dell’Everton.

6 – Ante Rebić è il quarto giocatore del Milan ad aver messo a segno almeno cinque gol in questa Serie A. Solo il Napoli (5) ne conta di più nel torneo in corso.

7 – Il croato ha segnato quattro gol nelle ultime quattro presenze in Serie A, tanti quanti nelle precedenti 21.

8 – Rafael Leão ha registrato la sua 50^ presenza in Serie A. Intanto, dalla Spagna, parlano di un ‘affare già chiuso’ per il Milan del futuro >>>