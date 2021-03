Roma-Milan 1-2: Kessié, record di gol in Serie A | News

Roma-Milan 1-2: primato importante per il rossonero Kessié

Franck Kessié, classe 1996, è andato a segno, su calcio di rigore, nel finale del primo tempo di Roma-Milan 1-2, posticipo della 24^ giornata di Serie A allo stadio ‘Olimpico‘. Per il centrocampista ivoriano si è trattato del gol numero 8 in questo campionato, il settimo arrivato dal dischetto.

Come evidenziato da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, con la rete contro i giallorossi Kessié ha stabilito un suo importante primato personale, battendo il suo record di gol in una singola stagione di Serie A. Dopo i 7 centri, infatti, messi a segno con il Milan nella stagione 2018-2019, sono arrivati gli 8 di quest’anno. E mancano ancora 14 gare alla fine del torneo.

Kessié, in totale, ha segnato finora 25 gol in 168 partite con la maglia rossonera tra Serie A, Europa League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana: giunto in rossonero nell’estate 2017, ne ha messi a segno 5 in totale in primo anno, 7 come detto nel secondo, 4 l’anno scorso e, fin qui, 9 in questa stagione. Intanto, dalla Spagna, parlano di un ‘affare già chiuso’ per il Milan del futuro >>>