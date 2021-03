GAZZETTA DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 1° marzo 2021

Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi

Questa la prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport‘, in edicola oggi, lunedì 1° marzo 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina, in prima pagina, dà ampio risalto a Inter e Milan, le due squadre attualmente in lotta per la vittoria dello Scudetto. I nerazzurri di Antonio Conte, nel pomeriggio di ieri, hanno battuto per 3-0 il Genoa a ‘San Siro‘ con il solito Romelu Lukaku sugli scudi. I rossoneri di Stefano Pioli, invece, in serata si sono sbarazzati (1-2) della Roma nel posticipo dell’Olimpico. Partita decisa da Ante Rebić.

In basso, si parla della Juventus, a -10 dal primo posto e sempre più attardata in classifica, oltre che di Lazio-Torino: per la ASL di Torino non si può giocare, con i granata in isolamento fino a domani causa CoVid. La Lega Serie A deciderà oggi sulla questione.