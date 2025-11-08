Risultati Serie A, Parma-Milan 2-2: tabellino e marcatori | News

Parma-Milan 2-2, il tabellino

Il Milan di Massimiliano Allegri si butta via allo stadio 'Tardini' contro il Parma di Carlos Cuesta, gettando alle ortiche una vittoria che avrebbe meritato per quanto fatto vedere nella parte iniziale e finale del match per quanto di brutto proposto, invece, in quella centrale. Avanti subito di due gol nel primo tempo grazie ad Alexis Saelemaekers (12') e Rafael Leão su calcio di rigore (25'), i rossoneri si fanno rimontare dai padroni di casa, in rete con Adrián Bernabé nel recupero del primo tempo e con Enrico Delprato nella ripresa. Dopo un blackout durato una mezzora, il Diavolo si riprende, crea tre palle-gol nitide con Christian Pulisic e Saelemaekers, ma non è fortunato. In Emilia non si va oltre il pareggio. Vediamo insieme, ora, dunque, il tabellino completo di Parma-Milan 2-2 del 'Tardini'.