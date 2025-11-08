Samuele Ricci, giocatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' nell'intervallo di Parma-Milan, partita della 11^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo allo stadio 'Tardini' di Parma. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Milan, le parole di Ricci a fine primo tempo: “Non dobbiamo perdere lucidità”
Samuele Ricci, giocatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' al 45' di Parma-Milan, partita della 11^ giornata della Serie A 2025-2026
"Sisi stavamo facendo bene, a volte perdiamo della lucidità, dobbiamo migliorare li. Ora inizia il secondo tempo ed è come se fossimo 0-0"
