Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Milan, le parole di Ricci a fine primo tempo: “Non dobbiamo perdere lucidità”

PARMA-MILAN

Milan, le parole di Ricci a fine primo tempo: “Non dobbiamo perdere lucidità”

Milan, le parole di Ricci a fine primo tempo: “Non dobbiamo perdere lucidità” - immagine 1
Samuele Ricci, giocatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' al 45' di Parma-Milan, partita della 11^ giornata della Serie A 2025-2026
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Samuele Ricci, giocatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' nell'intervallo di Parma-Milan, partita della 11^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo allo stadio 'Tardini' di Parma. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

"Sisi stavamo facendo bene, a volte perdiamo della lucidità, dobbiamo migliorare li. Ora inizia il secondo tempo ed è come se fossimo 0-0"

LEGGI ANCHE: Segui qui il LIVE testuale del secondo tempo di Parma-Milan >>>

Leggi anche
Parma-Milan, Marelli sul rigore dato ai rossoneri: “Mi riesce difficile capire il motivo...
Parma-Milan 1-2 (45′): dominio rossonero, poi la disattenzione fatale | Serie A News

© RIPRODUZIONE RISERVATA