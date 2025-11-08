Al 12', infatti, bel contropiede del Diavolo che, da sinistra, sfocia sulla destra: Nkunku, invece, di tirare, tocca il pallone dietro per l'accorrente Alexis Saelemaekers il quale, con un sinistro chirurgico dalla distanza, fa secco Zion Suzuki sul palo più lontano. Il Parma reagisce e va anche in gol, al 17', ma Patrick Cutrone - sugli sviluppi di un corner per i ducali - è in evidente posizione di fuorigioco sul suggerimento di Adrián Bernabé.
Saelemaekers e Leão danno spettacolo. Poi, però ...—
Qualche minuto più tardi, al 21', Saelemaekers entra in area, sterza, sposta il pallone e Abdoulaye Ndiaye lo stende. Per l'arbitro Marco Di Bello della Sezione A.I.A. di Brindisi è calcio di rigore. Richiamato al V.A.R., Di Bello conferma il penalty. Dal dischetto, al 25', si presenta Leão: tiro incrociato sul palo alla destra di Suzuki, che indovina l'angolo ma non blocca la conclusione. Raddoppio, dunque, più che meritato del Milan!
Doppia fiammata, una per parte, tra il 37' e il 38'. Prima ci prova Luka Modrić, con un destro da fuori area che non impensierisce Suzuki, poi, sul cross dalla destra di Sascha Britschgi, ci prova di testa, per i gialloblu, il capitano Delprato, dimenticato in area da Strahinja Pavlović. Nessun problema, però, per Mike Maignan, che blocca la conclusione debole e centrale.
Allo scoccare dei 4' di recupero, Nkunku, di prima intenzione, tira sul primo palo e Suzuki vola a dirgli di no. Il Parma, poi, al 46', trova, in maniera insperata, il gol che la riporta in partita. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Pervis Estupiñán perde il duello fisico con Bernabé il quale, con un sinistro a giro, impallina Maignan all'incrocio dei pali più lontano. Parma-Milan 1-2 al 45': al Diavolo basterà continuare così, con questa intensità e con questo cinismo, anche nella ripresa per portare casa una vittoria finora più che meritata. Magari, evitando disattenzioni come quelle costate il gol preso dai ducali.
