Parma-Milan 0-1: Saelemaekers porta subito avanti i rossoneri! | Serie A News

Al 12' Alexis Saelemaekers sblocca il risultato in Parma-Milan del 'Tardini': sinistro chirurgico del centrocampista belga dopo un contropiede
Il Milan di Massimiliano Allegri passa in vantaggio allo stadio 'Tardini' contro il Parma di Carlos Cuesta in occasione della partita della 11^ giornata della Serie A 2025-2026.

Al 12' bel contropiede del Diavolo che, da sinistra, sfocia sulla destra: Christopher Nkunku, invece, di tirare, tocca il pallone dietro per l'accorrente Alexis Saelemaekers il quale, con un sinistro chirurgico dalla distanza, fa secco Zion Suzuki sul palo più lontano. Parma-Milan 0-1!

