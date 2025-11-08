Il Milan di Massimiliano Allegri passa in vantaggio allo stadio 'Tardini' contro il Parma di Carlos Cuesta in occasione della partita della 11^ giornata della Serie A 2025-2026.
Parma-Milan 0-1: Saelemaekers porta subito avanti i rossoneri! | Serie A News
PARMA-MILAN

Al 12' Alexis Saelemaekers sblocca il risultato in Parma-Milan del 'Tardini': sinistro chirurgico del centrocampista belga dopo un contropiede
Al 12' bel contropiede del Diavolo che, da sinistra, sfocia sulla destra: Christopher Nkunku, invece, di tirare, tocca il pallone dietro per l'accorrente Alexis Saelemaekers il quale, con un sinistro chirurgico dalla distanza, fa secco Zion Suzuki sul palo più lontano. Parma-Milan 0-1!
