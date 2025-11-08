Pianeta Milan
PARMA-MILAN

Di Gennaro prima di Parma-Milan: “Allegri ha dato forza e organizzazione. Si quarto posto, ma…”

Parma-Milan, Di Gennaro: 'Questa partita è fondamentale per i rossoneri'
Antonio Di Gennaro, ex giocatore e attuale opinionista di DAZN, ha parlato del momento del Milan e di Massimiliano Allegri prima della gara, in programma questa sera al Tardini contro il Parma di Carlos Cuesta: le dichiarazioni
Questa sera il Milan sarà impegnato contro il Parma al Tardini nel match valevole per l'11a giornata del campionato di Serie A. Per i rossoneri si tratta di un match molto importante per arrivare al derby in programma il 23 novembre contro l'Inter nelle condizioni migliore.

Di Gennaro elogia Allegri

Del periodo che sta attraversando il Milan ne ha parlato Antonio Di Gennaro, ex calciatore e attuale opinionista di DAZN. Ecco le sue parole rilasciate nel prepartita tra i gialloblù e i rossoneri

Su Allegri:"Allegri ha dato  forza e organizzazione al Milan, è normale che lui sta facendo questo percorso. Ha solo il campionato e 4 posto si ma con obiettivo maggiore. Allegri ha chiamato a raccolta la squadra questa partita è fon per preparare il derby nel migliore dei modi. Può fare qualcosa in più dell'obiettivo quarto posto".

Sull'attacco:"Due punte sono importanti per Allegri, quelli che hanno più energie sono Pulisic e Leao, deve crescere Nkunku deve trovare opportunità di arrivare in zona gol".

Sul ritorno di Estupinan:"Bartesaghi stava facendo bene, ma Estupinan ha più esperienza in merito".

Su Nkunku:"Con Leao è giocatore che deve trovare intesa ha fatto tecnicamente buone partite. Oggi sarà una partita diffcile per lui".

