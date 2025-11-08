Parma-Milan, Di Gennaro: 'Questa partita è fondamentale per i rossoneri'

Su Allegri:"Allegri ha dato forza e organizzazione al Milan, è normale che lui sta facendo questo percorso. Ha solo il campionato e 4 posto si ma con obiettivo maggiore. Allegri ha chiamato a raccolta la squadra questa partita è fon per preparare il derby nel migliore dei modi. Può fare qualcosa in più dell'obiettivo quarto posto".

Sull'attacco:"Due punte sono importanti per Allegri, quelli che hanno più energie sono Pulisic e Leao, deve crescere Nkunku deve trovare opportunità di arrivare in zona gol".

Sul ritorno di Estupinan:"Bartesaghi stava facendo bene, ma Estupinan ha più esperienza in merito".

Su Nkunku:"Con Leao è giocatore che deve trovare intesa ha fatto tecnicamente buone partite. Oggi sarà una partita diffcile per lui".