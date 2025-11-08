Su quanto lo stuzzicano le dichiarazioni di Allegri su di lui: il mister lo vuole sempre come contro la Roma: “È una persona che cerca sempre di aiutarmi al meglio e sfruttare il mio talento per la squadra. Ovviamente quando hai una persona così che sa gestire tutte le cose, anche le critiche che arrivano da fuori, sono contentissimo. Per noi, anche per tutti i giovani qua, è importantissimo perché quando giochi nel Milan c’è pressione e una persona come lui che ha già vinto qua e ha tanta esperienza ci aiuta”.