Leao su Allegri prima di Parma-Milan: “Sa gestire le cose, ha già vinto qui, la sua esperienza ci aiuta”

Rafael Leao, attaccante rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Parma-Milan, partita della 11^ giornata della Serie A 2025-2026
Daniele Triolo Redattore 

Rafael Leao, attaccante rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Parma-Milan, partita della 11^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Tardini' di Parma. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sui problemi del Milan contro le squadre 'piccole' che si chiudono: “No, nessun problema. Potevamo fare un altro risultato contro queste squadre ma secondo me abbiamo imparato da quelle partite, e oggi dobbiamo affrontare il Parma con tutto il rispetto. Ma vogliamo entrare forti i primi venti minuti, andare a pressare e cercare di fare gol presto. Sappiamo che non possiamo lasciargli tanti spazi perché hanno giocatori che possono fare la differenza”.

Su quanto lo stuzzicano le dichiarazioni di Allegri su di lui: il mister lo vuole sempre come contro la Roma: “È una persona che cerca sempre di aiutarmi al meglio e sfruttare il mio talento per la squadra. Ovviamente quando hai una persona così che sa gestire tutte le cose, anche le critiche che arrivano da fuori, sono contentissimo. Per noi, anche per tutti i giovani qua, è importantissimo perché quando giochi nel Milan c’è pressione e una persona come lui che ha già vinto qua e ha tanta esperienza ci aiuta”.

