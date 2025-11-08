Parma, Valenti nel pre partita: “Per fermare il Milan dovremo avere sangue in corpo“

Lautaro Valenti, giocatore gialloblu, ha parlato a 'Sky Sport' prima di Parma-Milan, partita della 11^ giornata della Serie A 2025-2026

Lautaro Valenti , giocatore gialloblu, ha parlato a 'Sky Sport' prima di Parma-Milan , partita della 11^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Tardini' di Parma . Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

“Questa è una partita interessante, bella da giocare contro una grande squadra. Abbiamo un bel rapporto con il mister, in campo cerchiamo di fare quello che ci dice. Siamo forti in difesa, per fermare l’attacco del Milan dovremo avere sangue in corpo“.