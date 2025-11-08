Pianeta Milan
PARMA-MILAN

Allegri prima di Parma-Milan: 'Bisogna giocare bene tecnicamente. Su Nkunku e Pulisic ...'
Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Parma-Milan, partita della 11^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Tardini' di Parma. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Parma-Milan, così Allegri nel pre-partita del 'Tardini'

Su come si scardina la difesa del Parma: “Bisogna avere un approccio buono perché il Parma è una squadra che ha sempre combattuto, ha sempre tenuto le partite in piedi. Alza spesso la palla e questo per noi può essere una difficoltà. Bisogna giocare molto bene tecnicamente con grande velocità di passaggio”.

Su cosa chiede a Christopher Nkunku: “Nkunku ha fatto una buona partita con la Roma, ha giocato molto bene tecnicamente. È normale all’inizio bisogna conoscere i compagni, ma è un giocatore importante. Abbiamo recuperato Christian Pulisic, abbiamo Ruben Loftus-Cheek in panchina, Ardon Jashari è rientrato, piano piano recuperiamo giocatori per avere a disposizione tutta la rosa”.

Sul minutaggio di Pulisic, almeno una mezzora nelle gambe? “Vediamo. Ha fatto solamente due allenamenti, ma solitamente non è un giocatore che ha bisogno di tanti allenamenti. Però è importante averlo in panchina”.

