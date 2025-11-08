Lautaro Valenti, difensore gialloblu, ha parlato a 'DAZN' prima di Parma-Milan, partita della 11^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Tardini' di Parma. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
"Dobbiamo stare attenti ai dettagli, stare chiusi dietro il più possibile e sfruttare le occasioni quando arrivano. C’è sempre fiducia. Contro queste squadre grandi siamo sempre attenti".
