Parma, Valenti: 'Ecco che dovremo fare stasera contro il Milan. C'è sempre fiducia'
Lautaro Valenti, difensore gialloblu, ha parlato a 'DAZN' prima di Parma-Milan, partita della 11^ giornata della Serie A 2025-2026
Lautaro Valenti, difensore gialloblu, ha parlato a 'DAZN' prima di Parma-Milan, partita della 11^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Tardini' di Parma. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

"Dobbiamo stare attenti ai dettagli, stare chiusi dietro il più possibile e sfruttare le occasioni quando arrivano. C’è sempre fiducia. Contro queste squadre grandi siamo sempre attenti".

