Sulla difesa: "Il modo diverso di stare in campo che agevola questa difesa. L'anno scorso le caratterstiche della difesa non venivano soddisfatte. I tre centrali hanno beneficiato di questi risultati, esempio Pavlovi ha più liberta di andare in avanti".

Su Leao: "La questione chiave che ruota su Leao è una, ovvero lo spazio, per esempio contro la Roma nell'assist a Pavlovic. Nel secondo tempo h avuto più occasioni. Il contropiede era un marcho di fabbrica del Milan dal 2020 al 2022. In quel biennio il Milan era eccellenza per gol in contropiede. Per come gioca Allegri lo può tornare, vanno generati spazi con le transizioni artificiali se una squadra non ti lascia spazio lo devi cercare".