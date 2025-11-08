Pianeta Milan
Mastroianni sulla difesa del Milan: “I tre centrali sono agevolati da questo aspetto. Su Leao…”

Dario Mastroianni, telecronista di DAZN, ha parlato dell'impatto di Allegri sulla difesa del Milan e di come Leao potrebbe tornare ai suoi livelli: le parole prima della gara con il Parma
Questa sera il Milan scenderà in campo al Tardini per sfidare il Parma nel match dell'11a giornata di Serie A. I rossoneri cercheranno di dare continuità alla vittoria contro la Roma, ottenuta grazie ad una solida difesa e ad un Leao che sembra essere tornato ai suoi livelli.

Mastroianni sul Milan e Leao

Su questo punto si è soffermato Dario Mastroianni, telecronista di DAZN. Le sue parole rilasciate nel prepartita del match:

Sulla difesa: "Il modo diverso di stare in campo che agevola questa difesa. L'anno scorso le caratterstiche della difesa non venivano soddisfatte. I tre centrali hanno beneficiato di questi risultati, esempio Pavlovi ha più liberta di andare in avanti".

LEGGI ANCHE: Serie A, Parma-Milan: la partita del 'Tardini' in diretta | LIVE News

Su Leao: "La questione chiave che ruota su Leao è una, ovvero lo spazio, per esempio contro la Roma nell'assist a Pavlovic. Nel secondo tempo h avuto più occasioni. Il contropiede era un marcho di fabbrica del Milan dal 2020 al 2022. In quel biennio il Milan era eccellenza per gol in contropiede. Per come gioca Allegri lo può tornare, vanno generati spazi con le transizioni artificiali se una squadra non ti lascia spazio lo devi cercare".

