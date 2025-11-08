Parma-Milan 0-2: Leao raddoppia dagli undici metri! | Serie A News

Rafael Leao sigla il raddoppio per il Milan al 'Tardini' di Parma: il portoghese trasforma di giustezza un calcio di rigore
Il Milan di Massimiliano Allegri segna il raddoppio allo stadio 'Tardini' contro il Parma di Carlos Cuesta in occasione della partita della 11^ giornata della Serie A 2025-2026.
Al 21', Alexis Saelemaekers entra in area, sterza, sposta il pallone e Abdoulaye Ndiaye lo stende. Per l'arbitro Marco Di Bello della Sezione A.I.A. di Brindisi è calcio di rigore. Richiamato al V.A.R., Di Bello conferma il penalty.