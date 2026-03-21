Risultati Serie A, Milan-Torino 3-2: tabellino e marcatori | News

Milan-Torino 3-2, il tabellino

Finisce 1-1 il primo tempo tra il Milan e il Torino: pessimi primi 45 minuti della squadra di Massimiliano Allegri che non crea nulla e approccia malissimo alla partita con i granata molto più propositivi. Nonostante questo è il Diavolo a sbloccare la gara con un gol meraviglioso di Pavlovic, ma la difesa rossonera dorme su un tiro di Vlasic che Maignan para sul palo. Nessuno è più reattivo di Simeone che insacca il pareggio meritato da parte dei granata. Secondo tempo che parte con l'ingresso di Athekame e il passaggio al 4-3-3 che cambia la partita: Milan aggressivo e quasi furente. In pochi minuti arrivano i gol di Rabiot e Fofana per il 3-1 rossonero. 84' partita riaperta con il rigore di Vlasic. Vince il Milan.