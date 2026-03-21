Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Risultati Serie A, Milan-Torino 3-2: tabellino e marcatori | News

MILAN-TORINO

Risultati Serie A, Milan-Torino 3-2: tabellino e marcatori | News

Tabellino AC Milan Serie A Champions League Coppa Italia 2022-2023
Il tabellino completo di Milan-Torino, partita della 30^ giornata della Serie A 2025-2026: numeri e dati del match disputatosi allo stadio 'San Siro' di Milano tra i rossonero di Massimiliano Allegri e i granata di Roberto D'Aversa
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Milan-Torino 3-2, il tabellino

—  

Finisce 1-1 il primo tempo tra il Milan e il Torino: pessimi primi 45 minuti della squadra di Massimiliano Allegri che non crea nulla e approccia malissimo alla partita con i granata molto più propositivi. Nonostante questo è il Diavolo a sbloccare la gara con un gol meraviglioso di Pavlovic, ma la difesa rossonera dorme su un tiro di Vlasic che Maignan para sul palo. Nessuno è più reattivo di Simeone che insacca il pareggio meritato da parte dei granata. Secondo tempo che parte con l'ingresso di Athekame e il passaggio al 4-3-3 che cambia la partita: Milan aggressivo e quasi furente. In pochi minuti arrivano i gol di Rabiot e Fofana per il 3-1 rossonero. 84' partita riaperta con il rigore di Vlasic. Vince il Milan.

MILAN-TORINO 3-2

Marcatori: Pavlovic (M), Simeone (T), Rabiot (M), Fofana (M), Vlasic (T)

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori (dal 46' Athekame), De Winter, Pavlovic; Saelemaekers (dal 90' Odogu), Fofana (dal 70' Ricci), Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic (dal 77' Gimenez), Fullkrug (dal 70' Nkunku). A disp.: Terracciano, Pittarella, Odogu, Athekame, Estupinan, Ricci, Jashari, Nkunku, Gimenez. All. Massimiliano Allegri.

LEGGI ANCHE

TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse (dal 89' Anjorin); Pedersen, Prati (dal 63' İlkhan), Gineitis (dal 74' Casadei), Obrador (dal 89' Nkounkou); Vlašić; Simeone, Zapata (dal 63' Adams). A disp.: Israel, Siviero; Biraghi, Lazaro, Marianucci, Maripán, Nkounkou; Anjorin, Casadei, Ilić, İlkhan, Tameze; Adams, Kulenović. All.: Roberto D'Aversa.

Arbitro: Francesco Fourneau di Roma.

Ammoniti: Tomori (M), Pavlovic (M), İlkhan (T), Gimenez (M).

Espulsi: nessuno.

LEGGI ANCHE: Ecco le nostre pagelle sui giocatori del Milan dopo la partita col Torino>>>

Note: ritorno in campo dopo mesi di Gimenez.

Leggi anche
Classifica marcatori Serie A 2025-2026: i goleador del campionato
Milan-Torino 3-2 (90′), tre punti d’oro per il Diavolo: decisivi Rabiot e Fofana

© RIPRODUZIONE RISERVATA