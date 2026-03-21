Risultati Serie A, Milan-Torino 3-2: tabellino e marcatori | News

TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse (dal 89' Anjorin); Pedersen, Prati (dal 63' İlkhan), Gineitis (dal 74' Casadei), Obrador (dal 89' Nkounkou); Vlašić; Simeone, Zapata (dal 63' Adams). A disp.: Israel, Siviero; Biraghi, Lazaro, Marianucci, Maripán, Nkounkou; Anjorin, Casadei, Ilić, İlkhan, Tameze; Adams, Kulenović. All.: Roberto D'Aversa.
Arbitro: Francesco Fourneau di Roma.
Ammoniti: Tomori (M), Pavlovic (M), İlkhan (T), Gimenez (M).
Espulsi: nessuno.
Note: ritorno in campo dopo mesi di Gimenez.
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