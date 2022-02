Risultati Serie A – Milan-Sampdoria 1-0: tabellino e marcatori | News

Il tabellino completo di Milan-Sampdoria, partita della 25^ giornata della Serie A 2021-2022. Ecco numeri, dati e statistiche

Vince, 1-0 , il Milan di Stefano Pioli contro la Sampdoria dell'ex Marco Giampaolo . Gol vittoria rossonero all' 8' , segnato da Rafael Leão , bravo a bruciare in velocità Bartosz Bereszyński ed a bucare Wladimiro Falcone , portiere doriano, con un destro a giro sul secondo palo.

Primo tempo brutto, con tanti falli e poco gioco. Ripresa migliore, con il Milan vicino al gol in tantissime occasioni, specialmente con Ante Rebić negli ultimi 15'. Bravissimo, però, Falcone a dire di no.

Con questi tre punti il Milan sale a quota 55 punti in classifica, a +1 sull'Inter in prima posizione (nerazzurri, però, con una partita in meno). Vediamo, dunque, il tabellino completo di Milan-Sampdoria 1-0 a 'San Siro'!