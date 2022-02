Milan-Sampdoria 1-0: la sblocca subito Leao | Serie A News

Rafael Leao, dopo 8', sblocca il punteggio in Milan-Sampdoria. Lancio lungo di Maignan e super-gol dell'attaccante portoghese!

Rafael Leao, dopo 8', sblocca il punteggio in Milan-Sampdoria. Lancio lungo di Mike Maignan dalla sua area di rigore verso l'attaccante portoghese. Leao, in velocità, supera Bartosz Bereszynski, entra in area e, con un bel destro a giro, supera Wladimiro Falcone! Milan-Sampdoria 1-0.