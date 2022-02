Milan-Sampdoria 1-0 al 90′: Leao-gol, Diavolo primo | Serie A News

È terminata Milan-Sampdoria, partita della 25^ giornata della Serie A 2021-2022. Ecco quanto è accaduto nel match di 'San Siro'

Al 50' , su cross di Davide Calabria dalla destra, svetta di testa Olivier Giroud : il suo colpo di testa in area piccola della Sampdoria , però, termina di poco fuori. Risponde la Sampdoria un minuto più tardi con una botta da fuori area di Antonio Candreva : para e blocca, poi, in due tempi Mike Maignan senza problemi.

La partita, in questa ripresa, è più viva e spettacolare: tre cambi da una parte e dall'altra (nel Milan entrano Alexis Saelemaekers , Franck Kessié - fischiato - ed Ante Rebić ) e due grosse chance per il Diavolo a ridosso del 60' . Prima il tiro di Rebić è contratto dalla retroguardia doriana, poi il croato serve Olivier Giroud che, in semi-rovesciata, chiama Falcone ad una grande parata.

Doppia chance e duplice, grande parata di Falcone al 71' . Il portiere della Samp prima dice di no a Giroud che, di testa, prova ad incornare sotto la traversa. Sul susseguente calcio d'angolo, poi, è bravo a bloccare il colpo di testa di Alessio Romagnoli indirizzato all'angolo in basso alla sua destra.

Tra l'80' e l'82' Rebić ha due macroscopiche occasioni per il raddoppio del Milan, ma nel primo caso è impreciso. Nel secondo, invece, bravissimo Falcone a dirgli di no e ad evitare, poi, anche la ribattuta in rete di Sandro Tonali. Il Diavolo avrebbe potuto capitalizzare al meglio una delle tante occasioni per il raddoppio, ma un po' l'imprecisione un po' Falcone l'hanno impedito.