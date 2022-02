Milan-Sampdoria al 45′: decide per ora un gol di Leao | Serie A News

È terminato da poco il primo tempo di Milan-Sampdoria, partita valida per la 25^ giornata della Serie A 2021-2022. Il racconto dei primi 45'

Daniele Triolo

È terminato da poco il primo tempo di Milan-Sampdoria, partita valida per la 25^ giornata della Serie A 2021-2022. Ecco come sono andati i primi 45' minuti dei rossoneri.

La prima occasione è della Sampdoria, con Francesco 'Ciccio' Caputo che, al 4', va al tiro: conclusione, però, rimpallata dalla difesa rossonera e che, pertanto, non crea alcun problema a Mike Maignan.

All'8' il Milan va in vantaggio: lancio lungo di Maignan, ben 65 metri, che arriva direttamente sui piedi di Rafael Leão. L'attaccante portoghese brucia in velocità Bartosz Bereszyński e, con un bel destro a giro in area di rigore, batte Wladimiro Falcone sul secondo palo.

La partita, poi, diventa molto fisica. Tanti falli, ben tre ammoniti (Tomás Rincón, Brahim Díaz, Alessio Romagnoli) e poco gioco. Un brutto intervento di Stefano Sensi sulla caviglia di Leão non viene sanzionato dall'arbitro Daniele Chiffi di Padova. Tante botte, poco calcio in questo primo tempo.

Al 42' invenzione di Junior Messias per Olivier Giroud, ma l'attaccante francese, di sinistro, ciabatta la conclusione: la sfera termina di molto a lato. Due minuti più tardi, Giroud ricambia il favore a Messias: sponda aerea, all'indietro, del numero 9 per la botta del brasiliano. Ma è bravo, molto bravo Falcone a mettere in calcio d'angolo.

Termina, così, dopo ben 6 minuti di recupero, il primo tempo di Milan-Sampdoria: 1-0 per il Diavolo ma, nella ripresa, si dovrà giocare meglio. Molto meglio, per poter mettere in ghiaccio il risultato contro i blucerchiati mai domi. Segui qui il LIVE del secondo tempo di Milan-Sampdoria da 'San Siro' >>>

